IEEE : Top 10 des langages les plus populaires pour le développement de sites et applications web

la maintenance logicielle : l’aisance dans la modification d’un bout du code sans avoir à impacter l’ensemble du projet ;

la maintenance évolutive : la programmation de nouveaux modules sans refonte du socle de l’application.

la fluidité de la syntaxe ;

l'organisation de la structure du code ;

l’adoption par la communauté ;

l'étendue de la communauté existante autour du langage ;

l'existence d’un support libre ou payant ;

la disponibilité de la documentation sur le langage ;

etc.

Quels sont vos langages de programmation préférés pour le développement web en 2019 ? Lors de notre dernier sondage , les langages les plus cités par les développeurs et IT pro de la communauté Developpez.com étaient d'abord PHP (37,14 %) devançant légèrement JavaScript (36,73 %). Ensuite venaient Java (17,96 %), C# (16,76 %) et Python (14,29 %).Mais ce sondage date de 2017, et en deux ans, beaucoup de choses peuvent se passer dans le monde de l'informatique, notamment dans celui du développement web. Les deux derniers classements annuels de l'IEEE, la plus grande association mondiale de professionnels techniques, indiquent par exemple que Python est désormais le langage le plus populaire pour le développement Web. En 2019 en particulier, Python a un score de 100 sur 100 selon le baromètre de l'IEEE . Il est suivi par Java (96,3), JavaScript (79,4) et C# à la 4e place avec un score de 74,5. PHP se positionne loin à la 7e place, alors que le langage Go qui semble avoir du mal à décoller en France occupe la 5e place.Précisons que le système de classement de l'IEEE mesure la popularité des langages en prenant en compte le nombre de recherches effectuées sur les différents langages sur Google Search et les tendances provenant de Google Trends ; le partage d'informations et ressources en ligne ainsi que l'activité sociale autour de chaque langage de programmation ; le nombre de nouveaux dépôts et de dépôts actifs pour chaque langage de programmation ; le nombre de nouvelles offres d'emploi aux États-Unis mentionnant les différents langages de programmation ; etc.Mais qu'en est-il de la réalité en France ? Comme lors du dernier sondage, PHP et JavaScript sont-ils les langages préférés pour le développement Web ? Java et C# ont-ils maintenu leur position ? Python a-t-il progressé comme dans le classement de l'IEEE ? Seuls vos votes peuvent nous le dire.Comme lors du dernier sondage, vous êtes donc invités à voter pour vos langages de programmation favoris en prenant soin d'expliquer vos choix. Autrement dit, est-ce par exemple à cause de la gestion des changements ? C'est-à-dire :Ou à cause de la facilité dans l'apprentissage et la prise en main ? C'est-à-dire :Ou encore à cause du nombre d'applications programmées avec ce langage ?Vous pourrez relever bien d’autres points qui justifient vos choix. Par exemple, les avantages et inconvénients par rapport aux autres langages, le type de projets sur lesquels vous travaillez, etc.