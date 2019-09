Google : le SDK Dart 2.5 va « Supercharger » les développeurs, avec un aperçu de la complétion automatique du code alimentée par le Machine Learning, Flutter 1.9 est également disponible 0PARTAGES 3 0 Google a annoncé mardi des versions stables de ses deux outils de développement avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et mises à jour : la version 2.5 de Dart, son langage de programmation kit de développement logiciel et la version 1.9 de Flutter, son outil de développement pour la création d'interfaces utilisateur pour les applications natives iOS et Android.



Le SDK Dart 2.5 vient avec des Previews techniques de deux nouvelles fonctionnalités de développement majeures : ML Complete, la complétion du code alimentée par l'apprentissage machine (ML) et le dart:ffi, l'interface de fonction étrangère pour appeler le code C directement depuis Dart. Le support des expressions constantes a été également amélioré dans Dart 2.5.





Selon un article publié mardi par Michael Thomsen, chef de projet Google, ML Complete travaille avec l'éditeur pour offrir aux développeurs des complétions au fur et à mesure qu'ils tapent leur code. En effet, au fur et à mesure que les API augmentent, l'exploration devient difficile, car la liste des complétions possibles devient trop longue à parcourir par ordre alphabétique. C’est pourquoi ML Complete a également pour but d'aider les développeurs à explorer rapidement les listes de complétions qui sont susceptibles d'être ce qu'ils veulent ensuite, plutôt que d'avoir à trier les options par ordre alphabétique.



Le point de vue de Google sur la complétion de code intelligence artificielle pour Dart s'appuie sur un modèle formé sur un grand nombre de code Dart sur GitHub. Le modèle est propulsé par le cadre d'apprentissage en profondeur TensorFlow Lite de Google et peut prédire ce que les développeurs vont taper au fur et à mesure qu'ils éditent du code. ML Complete devrait aider les développeurs à tabuler rapidement, par exemple, une variable ou une méthode souhaitée, d’après Google.



« Avec les complétions de code, les développeurs peuvent à la fois éviter les fautes d'orthographe et explorer les API en tapant le début des symboles attendus et en choisissant parmi les complétions proposées », a expliqué Michael Thomsen dans son article « Announcing Dart 2.5 : Supercharged development ».





ML Complete a été lancé mardi en Preview sur Dart 2.5. Il est intégré à l'analyseur de Dart et est donc disponible dans tous les éditeurs compatibles Dart, comme Android Studio, IntelliJ, et VS Code. Des outils comme TabNine, qui supporte plusieurs langues, Kite, qui supporte Python, et IntelliCode for Visual Studio de Microsoft, permettent aussi de compléter le code généré par l'intelligence artificielle.



Pour ceux qui veulent essayer ML Complete de Dart, Google recommande d'utiliser le canal Flutter dev ou le canal Dart dev.



Annonce de Flutter 1.9 depuis la conférence des développeurs (GDD) en Chine



Google a profité de son événement Google Developer Days, sa conférence phare pour les développeurs chinois, pour annoncer la dernière version stable de Flutter, son outil de développement pour la création d'interfaces utilisateur pour les applications natives iOS et Android. Flutter 1.9 vient avec un tas de supports supplémentaires pour les plateformes Apple couvrant un large éventail, y compris un nouveau support pour le prochain MacOS Catalina et iOS 13 d'Apple, un outillage amélioré, de nouvelles fonctionnalités Dart et de nouveaux widgets.





Chris Sells, chef de projet pour l'expérience de développement Flutter, a déclaré dans son article de blog publié mardi que « Cette version est notre plus grande mise à jour à ce jour avec plus de 1 500 PR (pull request) provenant de plus de 100 contributeurs ».



Les nouvelles mises à jour incluent la prise en charge de l'environnement de développement intégré (IDE) macOS Xcode 11 pour la création d'applications pour iOS et macOS d'Apple. Google a déclaré que Flutter est amélioré en « ajoutant la prise en charge du nouveau système de compilation Xcode, en permettant une prise en charge 64 bits dans toute la chaîne d'outils et en simplifiant les dépendances de plateforme ».



Google a également apporté des améliorations pour s'assurer que les applications construites par Flutter ont l'air bien sur l'iPhone 11 et les iPhones sous iOS 13. Flutter 1.9 inclut la prise de vue de Google sur la barre de défilement de l'iOS 13, qui peut être activée en appuyant longuement sur la barre de défilement ou en la faisant glisser vers la droite de la barre de défilement.



Flutter 1.9 prend également en charge la rétroaction haptique de l'iOS. Les développeurs de Flutter travaillent également sur la prise en charge du mode noir d'iOS, qu'ils qualifient de « bien avancé ». Il y a également un nouveau support expérimental pour le Bitcode d'Apple, qui peut permettre à Flutter de supporter watchOS et tvOS un jour, parce que ces plateformes nécessitent que le Bitcode soit activé pour être soumis à l'Apple App Store.



Google a également introduit de nouveaux lots de widgets qui permettent aux développeurs d'offrir une rangée de boutons et de les avoir en tant qu'options à sélection unique ou multi-sélection, ainsi que d'exiger au moins une sélection ou d'en permettre aucune. Ci-dessous à droite, un aperçu du widget ColorFiltered qui permet de recolorer une arborescence de widgets.





Dans le cadre de l'expérience développeur de bout en bout, Google a associé les caractéristiques de Flutter avec ceux du langage sous-jacent lui-même. « Dans le cadre de la version 1.9 de Flutter, nous publions également Dart 2.5. Dart 2.5 inclut une préversion de l'interface de fonction étrangère (FFI), fournissant des extensions natives pour que Dart puisse appeler directement dans le code écrit en C », selon Google.



Beaucoup d’autres changements ont été introduits dans les deux dernières versions stables des outils de développement de Google.



Sources : Medium



Et vous ?



Que pensez-vous de ces dernières versions de Dart et Flutter ?

Quelles sont les fonctionnalités et mises à jour qui vous intéressent ?



